Législatives : Jean-Luc Mélenchon ne sera pas Premier ministre

02:26 © AFP

Le chef de file de la Nupes, Jean-Luc Mélenchon, a estimé dimanche que la "déroute du parti présidentiel" était "totale" et qu'"aucune majorité" ne se présentait, une situation "inattendue" et "inouïe", au soir du second tour des législatives.