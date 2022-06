Législatives 2022 : la Nupes, première force d'opposition dans l'hémicycle

02:16 © France24

Vidéo par : Julien SAUVAGET

À l'issue du second tour des élections législatives en France, la Nupes n’a pas remporté le scrutin et Jean-Luc Mélenchon ne deviendra pas Premier ministre. Mais la coalition de gauche fait une entrée en force à l’Assemblée nationale avec 131 députés et devient la première force d'opposition. Quels défis attendent désormais la Nupes ? Éléments de réponse avec Julien Sauvaget.