Législatives : "Jean-Luc Mélenchon a fait perdre sa boussole à Emmanuel Macron"

11:09

"Gifle", "camouflet", "revers historique", au lendemain du scrutin la presse nationale et étrangère a largement pointé l'échec d'Emmanuel Macron à obtenir une majorité absolue à l'Assemblée nationale. La coalition Ensemble ! n’a obtenu que 245 sièges sur 577. La Nupes est parvenue à devenir la première force d’opposition avec 131 sièges. Richard Werly, éditorialiste et correspondant de la France et l'Europe pour le quotidien suisse Blick, est l'invité de France24.