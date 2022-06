Législatives : la Nupes saura-t-elle rester unie ?

02:17

Vidéo par : Karim YAHIAOUI Suivre

Avec 131 députés, la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes) est devenue la première force d’opposition à l’Assemblée, à l'issue du second tour des législatives. Mais c'est bien le Rassemblement National qui est le parti le plus représenté avec 89 députés à lui seul contre 72 sièges pour la France insoumise. Pour faire face, la Nupes va devoir rester unie. Les explications de Karim Yahiaoui