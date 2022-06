Patrice Lumumba : 61 ans après sa mort, Bruxelles restitue une dent du héros congolais

01:51

Vidéo par : Bilal TARABEY

Des "excuses" réitérées et "enfin" un cercueil, 61 ans après. La Belgique a restitué, lundi 20 juin, à la République démocratique du Congo (RDC) une dent de l'ex-premier ministre Patrice Lumumba, torturé puis abattu en 1961. Cet assassinat, suivi de l’élimination du corps, démembré et dissous dans l’acide, constitue une des pages les plus sombres de l'histoire entre la Belgique son ancienne colonie.