Présidentielle : la Colombie vire à gauche pour la première fois de son histoire

03:17 © AFP

Vidéo par : Axel MAY

Le candidat socialiste Gustavo Petro a remporté, dimanche 19 juin, le second tour de la présidentielle en Colombie en obtenant 50,44% des suffrages. Il a aussitôt affirmé que sa victoire, la première pour la gauche dans l'histoire du pays, était un "jour de fête pour le peuple" et s'est engagé à "un changement véritable, un changement réel". Quels chantiers attendent le nouveau président ? Éléments de réponse avec Axel May.