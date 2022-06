Syrie : la Belgique rapatrie des femmes et des enfants de jihadistes

La Belgique a rapatrié d'un camp du Nord-Est syrien sous contrôle kurde 16 enfants de jihadistes et six mères, tous de nationalité belge, dans un avion de la Défense qui a atterri dans la nuit de lundi à mardi. La Belgique, avec la France, est un des pays européens qui a vu partir le plus de combattants en Syrie en 2011. Les précisions d'Alix Le Bourdon depuis Bruxelles.