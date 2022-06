Afrique de l'Ouest : le PAM doit rationner les réfugiés faute de financements

01:37

Le Programme alimentaire mondial de l'ONU a averti dimanche qu'il devait désormais rationner les réfugiés en Afrique de l'Est et de l'Ouest, faute de financement adéquat et alors même que les besoins sont en hausse.