Séisme meurtrier en Afghanistan : les organisations humanitaires mobilisées

03:21 Plus de 1 000 morts dans un séisme en Afghanistan © France24

L'ONU et ses partenaires humanitaires déployaient mercredi 22 juin leurs forces pour secourir les populations touchées après le puissant séisme en Afghanistan, avec pour priorité immédiate de leur fournir des abris et des soins d'urgence. Au moins un millier de personnes ont été tuées et des centaines ont été blessées lors du tremblement de terre. Arthur Comon, responsable géographique à Première urgence internationale, était l'invité de France 24 pour évoquer la situation.