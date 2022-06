Grandir à la campagne en étant LGBTQI+ : partir ou rester ?

Christo, James et Mixo, trois Européen·nes queers ont grandi à la campagne. © ENTR

On a longtemps cru que les gays et lesbiennes avaient déserté le monde rural. Mais la réalité est tout autre : de nombreux jeunes qui s'identifient comme LGBTQI+ grandissent loin des grandes villes. Beaucoup décrivent une vie extrêmement solitaire, au point que certains s'épanouissent en se mettant en scène sur les réseaux sociaux. Un Français, un Anglais et une Allemande racontent leur expérience.