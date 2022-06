Drame à Melilla : "C’est le résultat des politiques migratoires qui ne fonctionnent pas"

06:22

Vidéo par : Judith GRIMALDI

Vendredi 24 juin, une trentaine de personnes, en grande partie d’origine africaine ont trouvé la mort lors d’une tentative d’entrée dans l’enclave espagnole de Melilla, au nord du Maroc. Le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez accuse la "Mafia". Judith Sunderland, directrice adjointe Human Rights Watch Europe / Asie, invitée de France 24 nous livre son analyse et affirme : "C’est aussi les pays européens qui engagent de la violence, des traitements dégradants et des procédures illégales comme les expulsions sommaires pour éviter de devoir respecter les droits des personnes en territoire espagnol". Elle dénonce aussi "une situation dramatique qui démontre que la violence devient de plus en plus la manière choisie même par l’Union européenne pour éviter que les migrants et les réfugiés arrivent en Europe".