Les dirigeants du G7 réaffirment leur "soutien indéfectible à l'Ukraine"

01:14

Les dirigeants du G7, réunis en sommet en Allemagne, ont réaffirmé leur soutien indéfectible à l'Ukraine, promettant notamment leur appui militaire et financier "aussi longtemps qu'il le faudra". L'un des grands enjeux du sommet du G7 est de réaffirmer l'unité des Occidentaux et d'accentuer la pression sur la Russie, alors que la guerre en Ukraine s'installe dans la durée et fait grimper les prix de l'énergie comme de l'alimentation partout dans le monde.