Sommet mondial sur les océans à Lisbonne : une conférence de l'ONU décisive pour l'avenir

05:39

Le monde doit se mobiliser pour préserver la santé menacée des océans et éviter ses conséquences catastrophiques pour l'environnement et l'humanité, a déclaré lundi 27 juin le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres en ouverture d'une conférence de l'ONU sur les océans rassemblant à Lisbonne des milliers de responsables politiques, d'experts et défenseurs de l'environnement.