Attentats du 13-Novembre : un procès hors normes qui touche à sa fin

02:01

Après dix mois d'audience d'un procès hors normes, la décision de la cour d'assises spéciale de Paris est attendue mercredi soir. Les 14 accusés présents et six autres jugés en leur absence pour leur implication dans les attentats du 13 novembre 2015 connaîtront les peines prononcées à leur encontre. La plus sévère – réclusion criminelle à perpétuité incompressible – a été requise contre Salah Abdeslam, le seul membre encore en vie des commandos qui ont causé la mort de 130 personnes.