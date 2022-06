Fin de la présidence française de l'Union européenne : quel bilan de ce mandat ?

03:06 Fin de la présidence française de l'Union européenne © France24

La France est restée six mois à la tête de la présidence tournante de l'Union européenne. Un mandat qui se termine ce jeudi. Les diplomates français vont donc quitter Bruxelles et transmettront les dossiers non bouclés à leurs homologues tchèques désormais en charge de cette fonction. Quel bilan peut-on tirer de cette présidence d'Emmanuel Macron ?