Procès des attentats de novembre 2015 : "leurs attentes ont évoluées avec le temps"

09:37

Vidéo par : Elisabeth ALLAIN

La fin du procès des attentats du 13-Novembre et l’annonce du verdict aura permis de condamner les accusés mais aussi pour certaines victimes de tourner la page et d’entamer un processus de reconstruction. Laura Nattiez, docteure en sociologie de l’Université Paris-Descartes et co-autrice "13 Novembre, des témoignages, un récit "(2020), invitée de France 24 affirme : "un procès ça apporte une pierre à l’édifice de la reconstruction mais ça ne sert pas à tourner la page. La reconstruction c’est un processus très long et qui n’est pas linéaire". Explications.