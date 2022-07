Contestation en Équateur : un accord trouvé entre les indigènes et le gouvernement

Après plus de deux semaines de blocages et des violences ayant fait six morts, le gouvernement et les meneurs des manifestations indigènes en Equateur sont parvenus à un accord jeudi pour mettre fin aux manifestations contre la vie chère qui paralysent le pays depuis plus de deux semaines.