"Un président, l'Europe et la guerre": Documentaire au cœur de la cellule diplomatique de l'Elysée

12:26

Le réalisateur Guy Lagache a suivi le président français, Emmanuel Macron et ses conseillers diplomatiques plusieurs semaines avant et après le début de la guerre en Ukraine. Son documentaire intitulé : "Un président, l'Europe et la guerre" a été diffusé sur France 2. Il était invité sur le plateau de France 24.