Italie : l'effondrement d'un glacier fait au moins six morts dans les Alpes

01:34

Dimanche 3 juillet, une partie du glacier de la Marmolada, dans les Alpes italiennes, s'est détachée, causant une avalanche de glace et de pierres. Pour l'heure, six personnes auraient perdu la vie et huit autres seraient blessées.