En Indonésie, une école pour apprendre aux enfants sourds à signer le Coran

02:11 © AFP TV

Vidéo par : Héloïse MÉLAN

Dans la ville indonésienne de Yogyakarta, les enfants sourds et malentendants peuvent intégrer une école spécialisée où ils apprennent à réciter les textes sacrés de l'islam en langage des signes arabe. Un enseignement rare et précieux dans le pays comptant la plus grande population musulmane au monde.