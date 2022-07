Rapatriement de familles françaises de Syrie : "Le tour de ma fille viendra"

01:09

La France a rapatrié mardi 35 mineurs et 16 mères présents dans des camps de prisonniers jihadistes en Syrie depuis la chute de l'organisation Etat islamique (EI), répondant à une demande répétée des ONG et des familles qui disent espérer la fin de la politique "inhumaine" du "cas par cas". Il s'agit du premier rapatriement aussi massif en France d'enfants et de mères depuis la chute en 2019 du "califat" de l'EI. Albert Doguet, père d'une femme retenue dans un campe en Syrie, a réagi sur France 24.