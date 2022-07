Ukraine : dans le Donbass, des armes de la Seconde Guerre mondiale pour combattre sur le front

02:22

L'armée russe continuait lundi 4 juillet de pilonner l'est de l'Ukraine et de progresser dans son plan de conquête de l'ensemble du Donbass, après sa prise de la ville stratégique de Lyssytchansk. Face à elle, l'armée ukrainienne semble épuisée et doit combattre avec des armes datant de la Seconde Guerre mondiale.