Tunisie : le projet de nouvelle Constitution inquiète les juristes

01:59

En Tunisie, la publication au journal officiel du projet de constitution par le président Kais Saied a soulevé un tollé au sein des élites qui s'expriment contre le texte depuis ce week-end. Hyper présidentialisation du pouvoir, encadrement des libertés par l'Etat et un article qui appelle à ce que l'Etat applique les finalités de l'Islam, autant de mesures qui inquiètent les juristes, partis politiques d'opposition et société civile alors le référendum pour ratifier ou refuser la constitution approche à grand pas. Il doit se dérouler le 25 juillet. Un reportage de Lilia Blaise et Hamdi Tlili