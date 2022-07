Ukraine : Kramatorsk bombardé, l'offensive russe dans le Donbass s'accélère

01:23

Au moins un civil a été tué et plusieurs autres blessés dans une frappe sur Kramatorsk, centre administratif dans l'est de l'Ukraine, objectif potentiel de l'offensive russe. L'explosion a creusé un large cratère dans une cour située entre un hôtel et des immeubles résidentiels. Les journalistes ont vu le corps d'une personne tuée et des blessés, ainsi que deux voitures en feu.