Guerre en Ukraine : "les Russes ont beaucoup de mal dans le ciel ukrainien"

06:38

Vidéo par : Judith GRIMALDI

Après plus de quatre mois de guerre et de nombreuses pertes des deux côtés, le conflit russo-ukrainien marque une pause. La Russie aurait-elle besoin de « reconstituer ses réserves » avant de conquérir complètement le Donbass ? Le général Dominique Trinquand, ancien chef de la mission militaire française auprès de l’Organisation des Nations unies, invité de France 24 affirme : "l’armée russe n’a pas la base humaine suffisante pour continuer une guerre très longue" et "l’avancée sur le terrain s’arrête le temps de reconstituer les capacités humaines". Décryptage.