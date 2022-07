Climat : vague de chaleur exceptionnelle, l'Europe suffoque

01:22

Moins d'un mois et demi après une première vague de chaleur mi-juin, le thermomètre grimpe à nouveau, et pas seulement au Portugal, en Espagne et dans l'ensemble de l'Europe du Sud. Partout en Europe, la chaleur se fait à nouveau ressentir, provoquant parfois d'impressionnants incendies.