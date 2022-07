Sénégal : un musée sous-marin dans la baie de Dakar

Un musée sous-marin dans la baie de Dakar © France24

Vidéo par : Laura MOUSSET Suivre

L’Océanium, club de plongée basé à Dakar et ONG de protection de l’environnement, a ouvert le premier musée sous-marin d’Afrique de l’Ouest, en partenariat avec la OH Gallery. Les visiteurs peuvent plonger dans la baie pour observer huit œuvres d'art immergées faites de matériaux respectueux de l'environnement. L'objectif du musée : sensibiliser aux conséquences de la pollution et de la surpêche sur les écosystèmes marins.