Emmanuel Macron : "On doit progressivement décaler l'âge de départ à la retraite jusqu'à 65 ans"

06:14 © France 24

Lors de son interview du 14 juillet réalisée par Caroline Roux et Anne-Claire Coudray, le président Emmanuel Macron est revenu sur la réforme des retraites. "On doit progressivement décaler l'âge de départ à la retraite jusqu'à 65 ans - mais à un horizon qui n'est pas demain, mais au milieu des années 2030 - en décalant de 4 mois par an."