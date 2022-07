REPLAY - Interview d'Emmanuel Macron : "La France doit continuer d'investir pour son armée"

59:38 © France 24

Le président français Emmanuel Macron a été interviewé le 14 juillet par les journalistes Anne-Claire Coudray et Caroline Roux. Lors de l'entretien, il est revenu sur l'importance pour la France d'investir pour son armée. "On doit absolument réinvestir dans tous nos stocks et nos capacités, continuer d'embaucher et de former, et continuer d'avoir une armée encore plus forte. Car ceux qui nous disaient il y a quelques temps que la guerre de haute intensité ne reviendra plus se sont, on le voit bien, trompés", a-t-il déclaré. Il a également annoncé un "plan de sobriété" dès cet été, et est revenu sur l'affaire des "Uber Files".