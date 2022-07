Des Saoudiens soulagés de ne "plus avoir besoin de voyager" pour apprendre à faire de la musique

Avant l'ouverture d'une école de musique à Riyad, le seul moyen que Wejdan avait trouvé pour apprendre à jouer de la guitare était de suivre des tutoriels sur YouTube. Aujourd'hui, elle suit des cours avec un professeur une fois par semaine, et elle progresse beaucoup plus vite. L'Arabie saoudite s'est récemment ouverte à la pratique musicale sous l'influence du prince héritier Mohammed ben Salmane, malgré le poids de la charia et des règles islamiques dans ce pays très conservateur.