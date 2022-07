Gabon : les autorités mobilisées pour enrayer le conflit de cohabitation avec les éléphants

02:44 Un éléphant de forêt dans le parc de Loango au Gabon AFP - STEEVE JORDAN

Vidéo par : Laura MOUSSET Suivre

Au Gabon, le conflit entre les humains et les éléphants prend des proportions inquiétantes depuis plusieurs années. Pour cause, les plantations de villageois sont régulièrement ravagées par des éléphants de forêt. En retour, certains habitants décident de se venger en tuant ces pachydermes dont l’espèce est pourtant menacée d’extinction. Pour tenter d'enrayer ce phénomène, le gouvernement gabonais a fait appel à l’ONG Space for Giants qui installe notamment des clôtures électriques.