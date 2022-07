Ukraine : après la frappe meurtrière à Vinnytsia, les autorités débutent l'enquête

02:04

Le secrétaire général de l'ONU s'est dit "atterré" et l'Union européenne a dénoncé de nouvelles "atrocités", jeudi, après des frappes russes sur une ville du centre de l'Ukraine qui ont fait au moins 23 morts, un "acte ouvertement terroriste" pour le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Sur place, les autorités s'activent pour nettoyer les gravats et récolter des indices pour commencer l'enquête. Reportage de Gulliver Cragg et Ludovic de Foucaud.