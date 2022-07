Europe: des canicules, plus intenses et plus fréquentes

La vague de chaleur qui s'abat sur l'Europe occidentale pourrait faire tomber plusieurs records de température, lundi, en France. Cette vague de chaleur est la deuxième en à peine un mois. La multiplication de ces phénomènes est une conséquence directe du réchauffement climatique selon les scientifiques. "Cette intensification des évènements extrêmes, ces canicules plus fréquentes et intenses, étaient anticipées", déclare Jean Jouzel, climatologue et glaciologue, ancien vice-président du GIEC.