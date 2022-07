Incendies en France : la solidarité entre habitants et vacanciers évacués

01:48

De nombreux habitants et vacanciers ont du quitter leur logement, menacé par les flammes dans le département de la Gironde, en proie à de vifs incendies depuis une semaine. Les solutions d'hébergement se font de plus en plus rare, les hôtels sont souvent complets, mais une solidarité se met en place pour venir en aider aux évacués.