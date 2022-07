Incendies en Gironde : plus de 36 000 évacuations en pleine saison touristique

Les deux gigantesques incendies qui sévissent depuis le 12 juillet en Gironde ont brûlé plus de 19 000 hectares de forêt, et ont obligé plus de 36 000 personnes à évacuer, essentiellement des vacanciers en cette saison estivale. Les dernières informations avec Sophie Lamotte, envoyés spéciale France 24 à Arcachon, dans un centre d'hébergement.