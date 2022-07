Italie : la loi "Salva mare" pour réduire les déchets plastiques et la pollution marine

02:44

Vidéo par : Natalia MENDOZA

Mettre fin a la pollution plastique omniprésente et persistante qui étouffe la Méditerranée et qui a des effets dévastateurs sur nos plages et la santé humaine: voilà l’objectif ambitieux d’une loi récemment votée en Italie. La loi “Salva mare”, l’italien de “Sauver la mer” : un texte approuvé par le Sénat italien et qui s’attaque à un fléau qui affecte particulièrement la Méditerranée, la mer la plus polluée au monde. Notre correspondante en Italie Natalia Mendoza nous en dit plus.