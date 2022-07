La vague de chaleur "improbable sans tenir compte de l'effet du changement climatique"

02:20

"Notre maison brûle et on ne peut plus regarder ailleurs", selon Jean-Pascal Van Ypersele, ancien vice-président du GIEC, qui était l'invité de Franc 24. La vague de chaleur et les incendies qui frappent toute l'Europe sont causés par le changement climatique et les activités humaines. Ces conditions risquent de devenir de plus en plus fréquentes et de s'aggraver, comme l'indiquent les différents rapports du GIEC.