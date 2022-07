Téhéran accueille Poutine et Erdogan pour discuter de la Syrie et de l'Ukraine

Les présidents iranien, russe et turc se réunissent mardi 19 juillet à Téhéran pour des discussions axées principalement sur le conflit en Syrie, mais aussi sur la guerre en Ukraine et ses retombées sur les économies mondiales.Il s'agit du premier sommet présidé par Ebrahim Raïssi depuis son arrivée au pouvoir il y a un an et du deuxième déplacement à l'étranger de Vladimir Poutine depuis le lancement de son offensive en Ukraine, le 24 février.