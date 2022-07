Destins d'Ukrainiens en sursis dans un centre humanitaire polonais

La Pologne a accueilli environ 1 million de réfugiés ukrainiens depuis le début de la guerre, et 20 % d'entre eux vivent dans des centres d'hébergement. Les bénévoles s'efforcent de proposer une multiplicité de services pour que ces réfugiés puissent vivre une vie la plus normale possible, en attendant de trouver une solution plus durable.