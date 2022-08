L'incendie McKinney a entraîné l'évacuation de plus de 2000 habitants

01:36

Vidéo par : Ethan HAJJI

Plus de 20 ans de sécheresse et de hausse des températures, exacerbées par le changement climatique, ont rendu la Californie plus vulnérable que jamais aux incendies de forêt. Les deux années les plus dévastatrices ont été enregistrées en 2020 et 2021, sur la base du nombre d'hectares brûlés. L'incendie McKinney, qui se déplace rapidement dans le nord de la Californie, a entraîné l'évacuation de plus de 2000 habitants et a détruit des maisons et des infrastructures depuis qu'il s'est déclaré.