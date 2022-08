Un dernier regard sur le Tour de France Femmes 2022 : "c'était une très belle réussite"

04:06

Vidéo par : Claire BONNICHON Suivre

Après plus de 30 ans d'absence, le Tour de France (TDF) Femmes était "une très belle réussite," selon Anaïs Morichon, Coureuse cycliste du TDF féminin 2022 et invitée de FRANCE 24. Elle estime que toutes les cyclistes étaient très "satisfaites" au niveau du public, des médias évoquant "une pointe à 5 millions de téléspectateurs", comparable au Tour de France : "chez les hommes, on voit ça aussi". Elle se réjouit de cette victoire "magnifique" : "on est à la hauteur comme les hommes". Pour cette célèbre cycliste, Le Tour de France Femmes a bien atteint ses objectifs ayant eu un retour exceptionnellement positif. "Tout le monde était là pour nous soutenir".