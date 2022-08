Reportage : le nord de l'Ukraine, une région toujours sous pression russe

Vidéo par : Gulliver CRAGG Suivre

Selon l'armée ukrainienne, la Russie accroît le nombre de ses troupes de l'autre côté de la frontière avec les régions de Tchernihiv et Soumy, situées dans le nord de l'Ukraine. Une force militaire trop faible, selon Kiev, pour une nouvelle invasion de cette région dans un avenir proche, mais suffisante pour empêcher ses habitants de se sentir en sécurité et les soldats ukrainiens de se redéployer dans le Sud ou l'Est. Reportage dans la région de Soumy de notre correspondant Gulliver Cragg.