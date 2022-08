Pour la RD Congo, "les dénégations du Rwanda ne valent plus rien" après le rapport de l'ONU

Dans une interview exclusive à France 24, le ministre congolais des Affaires étrangères Christophe Lutundula Apala a affirmé que le rapport de l'ONU accusant Kigali d'intervenir en République démocratique du Congo "n'est pas une surprise" et que désormais, "les dénégations du Rwanda ne valent plus rien". Dans ce rapport, des experts missionnés par les Nations unies affirment que l'armée rwandaise est intervenue dans l'est de la RDC ces derniers mois, directement et en soutien à des groupes armés.