"Le Hamas n'a aucun intérêt à se mêler à la confrontation" entre Israël et le Jihad islamique

05:55

Une trêve précaire est entrée en vigueur, dimanche 7 août, entre le groupe armé palestinien Jihad islamique et Israël, grâce à une médiation égyptienne, après trois jours d'hostilités qui ont coûté la vie à 44 Palestiniens dont des enfants dans des frappes israéliennes sur la bande de Gaza.Jean-Paul Chagnollaud, président de l'IREMMO (Institut de Recherche et d'Études Méditerranée Moyen-Orient) et auteur de l'ouvrage "Le rendez-vous manqué des peuples", nous livre son analyse.