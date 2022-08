Manœuvres militaires chinoises autour de Taïwan : "l'intégration de la région asiatique" est en jeu

04:19

L'armée chinoise a annoncé lundi, malgré les appels des Occidentaux, la poursuite d'exercices militaires près de Taïwan, toujours pour protester contre la visite sur l'île revendiquée par Pékin de la présidente de la Chambre américaine des représentants Nancy Pelosi. Pour plus d'analyse approfondie, FRANCE 24 reçoit Jean-François Di Meglio, Président d'Asia Centre et Professeur à l'Université Paris Dauphine. Selon lui, la poursuite de manœuvres militaires est "le maximum de ce que peut faire la Chine aujourd'hui en cohérence avec ses intentions". M. Di Meglio estime que "au-delà de ses moyens, il y a très peu de choses qu'elle puisse faire à la fois pour réussir une invasion, si c'est l'objet, et aussi très peu de choses qu'elle peut faire sans interrompre tous ses mouvements d'intégration, la Chine, dans l'ordre mondial, l'ordre diplomatique, l'ordre international, et même l'ordre économique."