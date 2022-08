Ukraine : Inquiétudes autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia

02:20 Un militaire portant un drapeau russe sur son uniforme patrouille les abords de la centrale nucléaire de Zaporijjia, le 4 août 2022. © Alexander Ermochenko, Reuters

Le site de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia, la plus grande d'Europe, a été bombardé pour la deuxième fois en un peu plus de 24 heures, dimanche 8 août. Kiev et Moscou s'accusent mutuellement des tirs. Les précisions de notre correspondant Gulliver Cragg.