Niger : comment expliquer la hausse du prix des carburants ?

02:28

Vidéo par : Harold GIRARD

1 litre de gasoil à + d'1 euro. Au Niger, la hausse du prix des carburants décidée le 1er aout commence à se faire sentir sur les transporteurs et les consommateurs. -Les Nigériens vivent en moyenne avec moins de 2 euros par jour. Un accord a été signé entre gouvernement, syndicats et associations. Le but est de limiter l'impact de cette augmentation sur l'économie.