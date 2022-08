Guerre en Ukraine : une longue reconstruction psychologique à Boutcha et Irpin

01:13

Il y a plus de quatre mois, l'armée russe occupait les villes de Boutcha et Irpin dans la banlieue de la capitale ukrainienne. Entre assistance psychologique à la population et travail de reconstruction des infrastructures, les habitants tentent de retrouver un semblant de normalité. Nos envoyés spéciaux y sont retournés pour France 24.