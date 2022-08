75e anniversaire de l'indépendance de l'Inde : la plus grande démocratie du monde en danger ?

Samia MARIE

L'Inde célèbre les 75 ans de son indépendance, lundi 15 août. Avec plus de 1,3 milliard d'habitants, c'est la plus grande démocratie au monde. Pourtant, les opposants du Premier Ministre, Narendra Modi, dénoncent la dérive dictatoriale du pouvoir. Le 5 août, les chefs de file du Congrès, le principal parti d'opposition, ont été interdits de manifester contre l'inflation et le chômage. Reportage de Samia Marie et Anida Saifi.