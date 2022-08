France : le coût de la vie étudiante en forte hausse, le budget pour la rentrée explose

Augmentation des loyers, restauration universitaire plus onéreuse et revalorisation insuffisante des bourses: le coût de la vie augmente fortement pour les étudiants en raison notamment de la hausse de l'inflation, et la rentrée s'annonce compliquée pour des nombreux jeunes.